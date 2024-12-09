"Плавающий кайфоград" - В TikTok показали, как выглядит самый большой круизный лайнер. Сколько стоит билет?
Отдых на яхте наверняка покажется отличным вариантом времяпрепровождения для многих. Однако, вероятно, есть вариант, когда такой отдых может быть просто идеальным. Так в TikTok завирусилось видео с самым большим круизным корабликом в мире. Пользователи соцсети восхитились увиденным и выказали желание попасть туда. Сколько стоит поплыть на нём в круиз?
Круизный корабль Icon of the Seas был спущен на воду в январе 2024 года и признан самым большим судном такого типа в мире. На борту расположен целый развлекательный комплекс, включая гигантский водопад (17 метров), подвесной бесконечный бассейн и самый большой аквапарк на море с шестью рекордными горками.
Судно способно разместить 5610 пассажиров при двухместном размещении или 7600 пассажиров при максимальной вместимости. На борту работает 2350 человек.
Icon of the Seas имеет свою страницу в TikTok, где регулярно делится видеороликами о судне и круизах с различных ракурсов. Одно из видео, которое, вероятно, было снято квадрокоптером, стало по-настоящему вирусным, собрав за несколько дней почти 100 миллионов просмотров.
Под коротким видео, демонстрирующим всю роскошь круизного корабля, собрано свыше 62 тысяч комментариев. Пользователи сравнили увиденное с мультфильмом “Монстры на каникулах” и удивились масштабу и размаху развлечений.
“Плавающий кайфоград”, — придумала своё название судну одна из пользовательниц.
“То есть Титаник утонул, а этот город нет?” - удивилась другая.
“Ну на таком даже утонуть не жалко”, — высказался кто-то.
“У меня в городе даже половины этого нет”, - призналась одна из пользовательниц.
“Боюсь представить сколько это стоит…” - написала другая.
К слову в комментариях нашлись те, кто заверил, что смог побывать в круизе на Icon of the Seas.
“На двоих один номер с балконом, с видом на океан стоил около 1200€, на 8 ночей. И в эту стоимость входит аквапарк и многое другое. Были в прошлом году, поверьте, цена того стоит”, — рассказал один из комментаторов.
“На самом деле недорого, из-за количества пассажиров цена небольшая. Можно погуглить круизы. Есть разные, в районе 1000-2000$. Это развлечения, еда, и сам круиз на пару недель, по городам мира”, — добавил другой.
Стоимость круиза на Icon of the Seas разнится в зависимости от сезона, маршрута, площади и вида из окна каюты. Так, согласно данным сайта royalcaribbean.com, за 7 ночей круиза по Восточным Карибам в среднем за человека придется заплатить 1500 $. Это будет самый бюджетный вариант такого маршрута на сентябрь 2025 года.
*Информация по состоянию на 9 декабря.