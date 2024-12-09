"Плавающий кайфоград" - В TikTok показали, как выглядит самый большой круизный лайнер. Сколько стоит билет?

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Опубликовано: 09.12.2024 16:22 , Обновлено: 09.12.2024

Отдых на яхте наверняка покажется отличным вариантом времяпрепровождения для многих. Однако, вероятно, есть вариант, когда такой отдых может быть просто идеальным. Так в TikTok завирусилось видео с самым большим круизным корабликом в мире. Пользователи соцсети восхитились увиденным и выказали желание попасть туда. Сколько стоит поплыть на нём в круиз?

Круизный корабль Icon of the Seas был спущен на воду в январе 2024 года и признан самым большим судном такого типа в мире. На борту расположен целый развлекательный комплекс, включая гигантский водопад (17 метров), подвесной бесконечный бассейн и самый большой аквапарк на море с шестью рекордными горками.

Судно способно разместить 5610 пассажиров при двухместном размещении или 7600 пассажиров при максимальной вместимости. На борту работает 2350 человек.

Icon of the Seas имеет свою страницу в TikTok, где регулярно делится видеороликами о судне и круизах с различных ракурсов. Одно из видео, которое, вероятно, было снято квадрокоптером, стало по-настоящему вирусным, собрав за несколько дней почти 100 миллионов просмотров.

Под коротким видео, демонстрирующим всю роскошь круизного корабля, собрано свыше 62 тысяч комментариев. Пользователи сравнили увиденное с мультфильмом “Монстры на каникулах” и удивились масштабу и размаху развлечений.

“Плавающий кайфоград”, — придумала своё название судну одна из пользовательниц.

“То есть Титаник утонул, а этот город нет?” - удивилась другая.

“Ну на таком даже утонуть не жалко”, — высказался кто-то.

“У меня в городе даже половины этого нет”, - призналась одна из пользовательниц.

“Боюсь представить сколько это стоит…” - написала другая.

К слову в комментариях нашлись те, кто заверил, что смог побывать в круизе на Icon of the Seas.

“На двоих один номер с балконом, с видом на океан стоил около 1200€, на 8 ночей. И в эту стоимость входит аквапарк и многое другое. Были в прошлом году, поверьте, цена того стоит”, — рассказал один из комментаторов.

“На самом деле недорого, из-за количества пассажиров цена небольшая. Можно погуглить круизы. Есть разные, в районе 1000-2000$. Это развлечения, еда, и сам круиз на пару недель, по городам мира”, — добавил другой.

Стоимость круиза на Icon of the Seas разнится в зависимости от сезона, маршрута, площади и вида из окна каюты. Так, согласно данным сайта royalcaribbean.com, за 7 ночей круиза по Восточным Карибам в среднем за человека придется заплатить 1500 $. Это будет самый бюджетный вариант такого маршрута на сентябрь 2025 года.

*Информация по состоянию на 9 декабря.