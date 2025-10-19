Пиявки выпили всю кровь? Правоохранители нашли тело погибшего мужчины

Опубликовано: 19.10.2025 09:05 , Обновлено: 19.10.2025

В Польше полиция рассказала о трагической находке. 5 октября в деревне в гмине Юзефув сотрудники ведомства обнаружили тело сорокалетнего мужчины, лежавшее в ванне, полной пиявок.

По данным следствия, полиции пришлось прийти к нему домой из-за заявления родителей, которые не могли связаться с сыном. В доме они и обнаружили тело, всё покрытое пиявками.

«Наши данные указывают на то, что мужчина разводил пиявок в близлежащем пруду, вероятно, для продажи в медицинских целях. Он принёс их домой на зиму, чтобы защитить от замерзания», — рассказал газете «Dziennik Wschodni» Иренеуш Гмыз, глава районной прокуратуры в Билгорае.

Полицейские установили, что на теле погибшего были многочисленные раны, нанесённые пиявками. Тем не менее, в полиции пока осторожны с выводами и заявили, что для определения точных причин смерти необходимы экспертизы.

В полиции считают, что мужчина, который жил один, мог покончить жизнь самоубийством.

Гирудотерапия (так называется лечение пиявками) до сих пор применяется при сосудистых заболеваниях (варикозном расширении вен, геморрое, тромбоэмболии), ишемической болезни сердца, хронических болях в спине и суставах, воспалениях мышц и сухожилий, а также в послеоперационный период и в дерматологии.

Большинство современных научных работ по изучению воздействия пиявок на организм человека сосредоточено на изучении биохимического состава их слюны. Установлено, что она содержит комплекс биологически активных веществ (например, гирудин, дестабилаза, гиалуронидаза). Эти эксперименты подтверждают противовоспалительное, антикоагулянтное и тромболитическое действие.

В то же время клинические исследования, отвечающие принципам доказательной медицины (двойные слепые рандомизированные испытания), проводятся редко, и их результаты часто неоднозначны, что не позволяет считать гирудотерапию полностью научно обоснованным методом для широкого применения.