🎤 Мнение

Опубликовано: 29.12.2022 13:27 , Обновлено: 26.02.2025

Шаманы и целители из Перу сделали свой прогноз, когда закончится война в Украине. Их предсказание недалеко ушло от обещаний главы украинской разведки Кирилла Буданова, слова которого часто сбываются с поразительной точностью.

Так, по мнению перуанских шаманов и целителей, война России против Украины закончится уже в 2023 году, а а мирный договор стороны подпишут к августу.

«Все это успокоится. Мир, умиротворение придут. Это то, что мы видели», — сказали они.

В то же время шаманы предрекли много климатических трагедий в 2023 году.

В свою очередь глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что война закончится к лету. При этом, по его словам, украинцы выйдут на границы 1991 года.

России же он предрек «серьезный политический процесс» и отсоединение определенных регионов страны.