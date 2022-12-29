Перуанские шаманы предсказали, когда закончится война в Украине
Шаманы и целители из Перу сделали свой прогноз, когда закончится война в Украине. Их предсказание недалеко ушло от обещаний главы украинской разведки Кирилла Буданова, слова которого часто сбываются с поразительной точностью.
Так, по мнению перуанских шаманов и целителей, война России против Украины закончится уже в 2023 году, а а мирный договор стороны подпишут к августу.
«Все это успокоится. Мир, умиротворение придут. Это то, что мы видели», — сказали они.
В то же время шаманы предрекли много климатических трагедий в 2023 году.
В свою очередь глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что война закончится к лету. При этом, по его словам, украинцы выйдут на границы 1991 года.
России же он предрек «серьезный политический процесс» и отсоединение определенных регионов страны.