"Переживал больше, чем за себя" - Видео с утятами, переходящими дорогу в Гродно, умилило пользователей TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 20.05.2024 17:30 , Обновлено: 20.05.2024

Видеоролик с переходящими дорогу дикими утятами в Гродно собрал почти 300 тысяч просмотров. Пользователи соцсети замерли в тревожном ожидании, наблюдая за тем, как малыши преодолевают бордюр.

Белорус поделился в TikTok съёмкой из салона машины. Автору видеоролика из Гродно открылось душещипательная картина: мама-утка переводила десятерых маленьких утят через дорогу с интенсивным движением.

“Давай малыш!”, - подбодрил малышей автор видеоролика, готовый, видимо, уже выйти из авто, чтобы помочь подняться утёнку, у которого не получалось запрыгнуть на бордюр.

Пользователи соцсети также замерли в беспокойном ожидании, наблюдая за тем, как малыши-утята пытаются преодолеть препятствие. К счастью, всё обошлось без вмешательств извне, и последний утёнок смог преодолеть бордюр.

“Переживал за последнего больше, чем за себя”, - написал один комментатор.

“Я уже хотела выйти, помочь”, - пошутила ещё одна девушка.

“И главное не боятся ходить по городу”, - удивился пользователь в комментариях.

“Обожаю, когда любят животных. Автор переживал за утенка”, - написал ещё кто-то.