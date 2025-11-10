Пенсионерка столкнула школьницу на рельсы в метро из-за громкого разговора

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Опубликовано: 10.11.2025 12:06 , Обновлено: 10.11.2025

В столице России, Москве, произошел вопиющий инцидент на станции метро «Таганская». 64-летняя женщина столкнула 13-летнюю девочку на пути, едва не став причиной трагедии. По данным столичного управления Следственного комитета, причиной нападения стали «личные неприязненные отношения»

Как сообщили источники в российских Telegram-каналах, конфликт возник на платформе. Пенсионерка сделала школьнице замечание из-за слишком громкого разговора. Когда девочка не отреагировала, женщина применила силу, толкнув ее на рельсы.

К счастью, происшествие не закончилось гибелью ребенка. Подростку успели помочь подняться на платформу до подхода поезда. По информации следствия, жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, сейчас она находится с родственниками.

В отношении задержанной пенсионерки возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следствие уже ходатайствовало об избрании для нее меры пресечения в виде заключения под стражу.