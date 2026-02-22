Пассажиры устроили массовую драку и настоящий хаос в самолете из Турции

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Опубликовано: 22.02.2026 12:53 , Обновлено: 22.02.2026

Рейс авиакомпании Jet2 из Турции в Великобританию был вынужден совершить посадку в Брюсселе, Бельгия, после того, как между пассажирами произошла ожесточенная драка.

На кадрах, снятых одним из пассажиров и опубликованных под ником Gemmaraw01, видно, как пассажиры спорят с двумя мужчинами на борту рейса из Анталии в Манчестер, а затем еще и дерутся.

На борту самолета творился настоящий хаос: проходы между сиденьями были заблокированы дерущимися людьми, в салоне раздавались крики испуганных пассажиров и отчаянные попытки экипажа разнять дерущихся.

На одном видео мужчина пытается усмирить агрессивного соседа, схватив его за шею. На другом видео стюардесса вынуждена забраться на пассажирское сиденье, чтобы призвать к спокойствию.

После приземления самолета бельгийская полиция вывела из него двух виновников инцидента.

Сама же авиакомпания ввела для них пожизненный запрет на полеты и заявила, что будет добиваться возмещения расходов, связанных с перенаправлением рейса.

Причины инцидента до конца неясны. В разных СМИ представлены различные версии того, что спровоцировало столь внезапную вспышку насилия. Так, по данным New York Post, один из пьяных зачинщиков конфликта начал выкрикивать расистские оскорбления в адрес пассажиров пакистанского происхождения, сидевших рядом с ним. А главным раздражителем стал отказ бортпроводников продать ему сигареты.

Другие источники утверждают, что насилие было спровоцировано попыткой силой отобрать мобильный телефон у другого человека.