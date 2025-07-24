Пассажиры были в шоке? Пилота насильно вывели из самолёта прямо перед полетом

Опубликовано: 24.07.2025 18:30 , Обновлено: 24.07.2025

В ходе полицейского рейда в аэропорту Стокгольм-Арланда перед вылетом рейса в Нью-Йорк была арестована пьяная пилот авиакомпании Delta Airlines. Она должна была начать девятичасовой перелёт и приземлиться в США около 13:00 по местному времени.

Инцидент произошел во вторник в международном аэропорту, расположенном в 42 км к северу от шведской столицы. Это один из немногих европейских аэропортов, который принимает американские авиалинии. В данном случае речь идёт о сезонных рейсах авиакомпаний Delta Air и United Airlines в Нью-Йорк.

Как сообщила шведская газета Aftonbladet, один из пилотов не прошёл тест на алкоголь. По имеющимся данным, попалась на пьянстве женщина.

Арестованной теперь грозит судебное преследование. В случае признания виновной она может лишиться лицензии пилота. Более того, согласно шведскому законодательству, ей грозит до двух лет тюрьмы в зависимости от уровня алкоголя в крови, сообщило издание The Independent. Однако полиция утверждает, что он был «незначительным превышением».

Телеканал ABC7 New York сообщил, что женщина в настоящее время находится под стражей и ожидает решения прокурора. У него есть 72 часа, чтобы решить, предъявлять ли ей обвинения или освободить.

Из-за инцидента рейс 205 авиакомпании Delta Air Lines был отменён. В результате компания будет вынуждена выплатить компенсацию в размере 705 долларов каждому пассажиру 98-местного Boeing 767-300.

Если бы билеты на рейс были полностью забронированы, счет составил бы 69 000 долларов.

Кстати, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) допускает содержание алкоголя в крови (BAC) для пилотов на уровне 0,04% (0,4 промилле). Что составляет половину предельно допустимой концентрации для водителей в большинстве штатов США.

FAA рекомендует, чтобы между последним употреблением алкоголя пилотом и полетом проходило 12–24 часа. Но правило «От бутылки до дроссельной заслонки» чуть мягче: оно требует, чтобы пилот ждал не менее восьми часов между употреблением алкоголя и полетом.

В своем заявлении авиакомпания заявила, что будет в полной мере сотрудничать со шведскими властями, «потому что нет ничего важнее безопасности пассажиров и сотрудников».