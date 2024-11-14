Пашинян сбрил бороду и показал результат
🎥 Видео
Премьер-министр Армении Никол Пашинян решил сменить имидж и сбрил бороду. Видео с результатом он опубликовал 14 ноября в своем Telegram-канале.
На ролике видно, как сначала Пашинян с бородой, закрывает лицо полотенцем, а потом, убрав его, уже без растительности на лице. К сожалению, сам процесс бритья политик не показал.
В конце видео Пашинян подмигнул. Он не объяснил, почему решил изменить привычный имидж.
Интересно, что борода у политика была с 2018 года, когда он стал премьер-министром Армении.
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