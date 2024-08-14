"Парикмахеры возьмут на заметку" - В TikTok видео с подачей "тлеющих" бокалов собрало более 3,5 млн просмотров

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Опубликовано: 14.08.2024 17:12 , Обновлено: 14.08.2024

Изысканная подача напитка может сделать его поистине легендарным. Так, в TikTok завирусилось видео с необычной подачей коктейлей в одном из ресторанов. Одних пользователей зрелище восхитило, у других вызвало вопросы. Можно ли найти что-то подобное в Беларуси?

Эстетичная подача с поджогом, вероятно, сизали окутывающей бокалы с коктейлями, приковала к себе взгляды множества пользователей. За 2 дня видео с “тлеющими” бокалами собрало 3,6 миллиона просмотров. Под коротким роликом высказалось почти 2 тысячи комментаторов. Одних увиденное вдохновило, у других вызвало некоторые сомнения и вопросы.

“Парикмахеры возьмут на заметку эту идею”, - пошутил один из комментаторов.

“Откуда были сгоревшие волосы на бокале?” - поинтересовался один из пользователей.

“А запаха нет?” - задался вопросом другой.

“А по мне всё красиво”, - высказалась ещё одна пользовательница.

Стоит отметить, что схожая подача напитков практикуется и в некоторых белорусских заведениях. Например, в столичном баре “Легендар” предлагают отведать коктейль “Чародей” с огненным эффектом.