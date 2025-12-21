Парализованная женщина впервые отправилась в космос на ракете Blue Origin

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Опубликовано: 21.12.2025 11:02 , Обновлено: 21.12.2025

В субботу, 20 декабря, инженер из Германии отправилась в полёт на ракете вместе с пятью другими пассажирами. Уникальность этого полёта в том, что Михаэла Бентхаус парализована и не может передвигаться без инвалидной коляски.

Она перестала ходить после того, как получила серьёзные травмы в результате аварии на горном велосипеде семь лет назад. Таким образом, Михаэла Бентхаус стала первой женщиной с параличом, отправившейся в космический полёт. Она стартовала с западного Техаса на корабле компании Джеффа Безоса Blue Origin. Её сопровождал бывший руководитель SpaceX, также уроженец Германии, Ханс Кёнигсманн, который помог организовать и вместе с Blue Origin спонсировал её полёт. Стоимость билетов не разглашается.

«Это был самый крутой опыт», — призналась Бентхаус вскоре после приземления.

По словам представителей компании, 10-минутный полёт на высоте чуть выше границы космоса (105 километров) потребовал лишь минимальных корректировок для адаптации к участию Бентхаус.

[inf]Справка: Данная высота является общепринятой границей космоса, известной как линия Кармана. Именно на высоте 100 км плотность атмосферы становится настолько низкой, что для создания подъёмной силы аэродинамический летательный аппарат должен двигаться с первой космической скоростью. Поэтому полёт Михаэлы Бентхаус официально считается суборбитальным космическим полётом.[/inf]

Автономная капсула New Shepard была изначально разработана с учётом доступности для людей с ограниченными двигательными возможностями, «что делает её доступнее для более широкого круга людей, чем традиционные космические полёты», — рассказал Джейк Миллс из Blue Origin, инженер, который обучал экипаж и помогал им в день запуска.

Джефф Безос, миллиардер и основатель Amazon, создал компанию Blue Origin в 2000 году. Она осуществила свой первый пассажирский космический полёт в 2021 году. С тех пор компания также запускала космические аппараты в космос с мыса Канаверал во Флориде, используя более крупную и мощную ракету New Glenn, и работает над отправкой посадочных модулей на Луну.