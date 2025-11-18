Падения года? Итальянский политик головой разбил исторический витраж и стал интернет-мемом

🎥 Видео

Опубликовано: 18.11.2025 18:45 , Обновлено: 18.11.2025

Итальянский политик Эмануэле Кани уже точно войдёт в историю страны, но, скорее всего, не благодаря своей общественной деятельности. Видео с его очень странным падением, которое привело к разрушению исторического витража, попало в соцсети.

Всё произошло во время приёма в Министерстве экономики: мужчина, спускаясь по лестнице, вдруг споткнулся и случайно разбил головой исторический витраж во дворце Пьячентини в Риме. Один из присутствующих снял инцидент на мобильный телефон.

На кадрах видно, как Кани, советник по вопросам промышленности из Сардинии, теряет равновесие и сильно ударяется головой об оконное стекло. Нижняя часть окна в этот момент вылетает на улицу, а потрясённый политик на мгновение оказывается застрявшим в окне.

Всё произошло на прошлой неделе на глазах у гостей приёма, которых всполошил звук бьющегося стекла. По данным газеты Corriere della Sera, Кани не получил серьёзных травм.

Однако политик выразил «глубокое сожаление» по поводу причинённого ущерба, который итальянские СМИ описали как «неисчислимый». Ведь разрушенный витраж был «больше, чем просто архитектурным элементом».

Он был создан в 1932 году мастером футуризма Марио Сирони. В то время во дворце Пьячентини располагалось фашистское Министерство корпораций. Витраж изображал фигуры людей, занимающихся ремеслом или искусством. В 2014 году реставраторы частично его восстановили.

Тем не менее в соцсетях уже появились десятки видеороликов с разной озвучкой падения политика.