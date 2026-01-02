«Падарожжы» снова вернулись. Где теперь путешествует Жигамонт?

🎥 Видео

Опубликовано: 02.01.2026 20:07 , Обновлено: 02.01.2026

Белорусский актёр и ведущий Юрась Жигамонт вернулся со своими путешествиями по Беларуси. Более полугода он регулярно ведёт канал на YouTube и рассказывает про интересные места нашей страны. Его видео набирают десятки тысяч просмотров.

За последние 7 месяцев появилось 7 путешествий. Все — по посёлкам и деревням Беларуси.

В соцсетях белорусы поделились радостью возобновления шоу. “Это была одна из самых крутых передач о нашей стране”, — написал один из пользователей Threads.

“Представляете, я сижу и плачу. Я эту программу смотрела в детстве, а потом мой преподаватель познакомил меня с Ю.В. лично… Как же я рада, что у них есть ресурсы продолжать!” — написала ещё одна почитательница таланта Жигамонта.

В одном из самых новых путешествий Жигамонт посетил деревню Ишколдь в Барановичском районе Брестской области.

О её происхождении учёные спорят до сих пор. История деревни связана прежде всего со знаменитым дворянским родом Немировичей, но в какой-то момент здесь поселились и Радзивиллы. Наполеон Орда и Эдуард Павлович посещали местную жемчужину позднеготической архитектуры — церковь Святой Троицы.

Не будем долго рассказывать про сюжет видеопутешествия, лучше [link href=“https://youtu.be/HUNkbdXgJFg?si=4LA4mffQvBNmtFIz” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] посмотрите [/link] сами. Скажем лишь, что ведущий не изменил своему стилю. Юрась Жигамонт в чёрной шляпе и стильном пальто вышагивает по провинциальным улочкам, рассказывая занимательные истории.