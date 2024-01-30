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"Определенно пил кофе в сентябре" — Медведя заметили на заснеженной трассе. Почему не впал в спячку?

"Определенно пил кофе в сентябре" — Медведя заметили на заснеженной трассе. Почему не впал в спячку?
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В Facebook опубликовали видео, как медведь бежит по заснеженной дороге в Словакии. Это зрелище удивило интернет-пользователей, которые задались вопросом, почему животное не впало в заслуженный зимний сон.

“Он не спит, потому что ему это не нужно. Медведям, которые имеют достаточно еды или привыкли к ее регулярным запасам, не приходится впадать в спячку”, — пояснили авторы поста.

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