"Определенно пил кофе в сентябре" — Медведя заметили на заснеженной трассе. Почему не впал в спячку?

🎥 Видео

Опубликовано: 30.01.2024 10:53 , Обновлено: 10.07.2024

В Facebook опубликовали видео, как медведь бежит по заснеженной дороге в Словакии. Это зрелище удивило интернет-пользователей, которые задались вопросом, почему животное не впало в заслуженный зимний сон.

“Он не спит, потому что ему это не нужно. Медведям, которые имеют достаточно еды или привыкли к ее регулярным запасам, не приходится впадать в спячку”, — пояснили авторы поста.

Embedded content