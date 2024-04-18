«Они там круглые сутки плавают?» - Часы из синхронисток в израильском аэропорту покорили соцсети

🎥 Видео

Опубликовано: 18.04.2024 16:45 , Обновлено: 18.04.2024

В соцсетях завирусилось видео с необычными часами в международном аэропорту имени Бэн-Гуриона в израильском Тель-Авиве. На одном из каналов в TikTok оно уже набрало почти два миллиона просмотров и больше 900 комментариев, главным из которых стал вопрос: как они это делают?

Если внимательно присмотреться к электронным часам, расположенным в одном из залов крупнейшего аэропорта Израиля, то станет понятно: роль цифр, сменяющих друг друга, как и положено, каждую минуту, играют спортсменки-синхронистки. Девушки выстраиваются в нужную цифру так виртуозно, что многие решили, что это не более чем компьютерная графика.

Зрители в комментариях обратили внимание на то, что спортсменки “все одинаковые” и их “движения одинаковые”, но, как справедливо отметили другие пользователи соцсети, именно в такой “чёткости и точности” движений и заключается суть синхронного плавания.

Когда споры о том, реальные ли на видео люди или компьютерные, утихли, у зрителей возник другой вопрос - снимает ли камера в режиме реального времени, сколько в этом случае получают за свою работу синхронистки и платят ли им за сутки “или за каждую минуту отдельно”?

“Они там круглые сутки плавают?”, - на этот вопрос одной из пользовательниц знающие люди ответили, что на самом деле “отснято все за пару часов, а дальше дело техники”. По словам другого комментатора, достаточно было буквально 10 минут, чтобы спортсменки “все цифры изобразили”, а дальше работает монтаж. В любом случае, большинство высоко оценило слаженную работу синхронисток.

“Залипательно, так и рейс можно пропустить”, - написала одна из зрительниц.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда аэропорт Бэн-Гуриона удивляет посетителей своими необычными часами. До “залипательных” синхронисток там красовалось не менее любопытное видео: роль цифр в электронных часах тогда выполняли 28 вполне себе реальных автомобилей. Вот как это выглядело тогда.

https://youtu.be/R3A8iLT11r4