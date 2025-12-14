Он выиграл 17 миллионов евро в лотерее. А сегодня получает социальную помощь

Опубликовано: 14.12.2025 19:31 , Обновлено: 14.12.2025

История француза Бруно Калооне — пример головокружительного взлета и болезненного падения. Но мужчина утверждает, что не жалеет о своих решениях. Тридцать лет назад он выиграл самый крупный на тот момент приз в истории французской лотереи Lotto. Сегодня он живет в социальном жилье.

Почти 30 лет назад, 3 декабря 1995 года, 35-летний банковский служащий с севера Франции угадал шесть чисел и выиграл ровно 69 378 690 франков. С учетом инфляции это эквивалентно около 17 млн евро по сегодняшней покупательной способности — абсолютный рекорд для этой страны тех лет.

Получив чек, Калооне бросил работу и сделал то, о чем мечтают многие новоиспеченные миллионеры. Мужчина уехал в продолжительный отпуск на Карибы, затем путешествовал по миру и щедро одаривал семью, друзей и благотворительные организации. Он быстро стал узнаваемой фигурой - новом миллионере говорила вся Франция.

Как отмечает портал La Voix du Nord, Бруно жил на широкую ногу. Инвестировал в дорогие увлечения, в том числе в свою любовь к конным скачкам. Он даже купил собственную конюшню, где держал 14 лошадей. В то же время, Калооне также был меценатом и местным благотворителем.

В 1997 году новоиспеченный миллионер решил заняться бизнесом. Он выкупил терпящую убытки мясную оптовую компанию в Азебруке, заявив о желании спасти 49 рабочих мест. Однако его начинание закончилось громким финансовым крахом. Компания была ликвидирована в 2004 году, а убытки составили около 30 млн франков, то есть почти 5 млн евро.

Потеряв свое состояние в 2007 году бывший миллионер купил газетный киоск и табачный магазин, которые также не принесли ожидаемого дохода. Но и это не сломило Калооне и он открыл французскую пекарню в Сараево, а ещё организовывал туристические поездки в Хорватию. И каждый из этих проектов заканчивался неудачей.

“Это не клеймо”

Ещё одним ударом для Бруно стал развод в 2012 году. После этого от состояния практически ничего не осталось. Сегодня Бруно Калооне живет в небольшой социальной квартире. Хотя, как он подчеркивает, не считает это провалом или поводом для стыда.

“Я счастлив там, где оказался. Социальное жилье — не клеймо” , — подчеркнул он в интервью La Voix du Nord. Мужчина утверждает, что не сожалеет о своих решениях, так как для него важнее денег были люди, которым он мог помочь.

Что интересно, Калооне до сих пор играет в Lotto. Регулярно покупает билетики в том же магазине, где три десятилетия назад началась его необычная история. На этот раз, однако, без больших ожиданий — скорее по привычке, чем в надежде снова разбогатеть.