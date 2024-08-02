"Он открыл дверь!" — Появилось видео, как медведь забрался в машину. Что было дальше?

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Опубликовано: 02.08.2024 14:55 , Обновлено: 02.08.2024

В американском городе Гатлинбург, штат Теннесси, произошел необычный инцидент с медведем, который привлек внимание местных. Зверь забрел на парковку отеля и начал исследовать один из автомобилей.

Посетитель гостиницы на видео то, как медведь упорно пытался попасть внутрь серебристого внедорожника на парковке.

“Он открыл дверь! Плохой медведь. Заблокируйте двери, заблокируйте двери!” — слышно крики за кадром.

В ролике видно, как животное сначала открыло переднюю пассажирскую двери, а после и заднюю. В это время владелец автомобиля стоял с открытой дверью со стороны водителя.

Хозяин попытался отогнать медведя, посигналив, но животное не испугалось.

К счастью, свидетели смогли выманить медведя из машины, разбросав еду на парковке, что позволило владельцу и второй женщине закрыть авто.

Позже очевидцы увидели, как мишка забрался в соседний трейлер в поисках еды.

Медведи - обычное явление в Гатлинбурге, и известно, что в прошлом они проникали в автомобили, иногда случайно запираясь внутри, пишет Upi.com.