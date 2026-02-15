Обама объявил, что инопланетяне существуют

Опубликовано: 15.02.2026 14:51 , Обновлено: 15.02.2026

Бывший президент США Барак Обама заявил, что инопланетяне существуют. При этом он отверг домыслы о том, что где-то на территории США есть тайные базы, где могли бы удерживаться представители инопланетных цивилизаций.

«Они существуют — но я их не видел», — утверждает Барак Обама. По его словам, в той же знаменитой «Зоне 51» нет подземных баз и тайных исследований инопланетных технологий.

Обама иронично уточнил в интервью ютуберу Брайану Тайлеру Коуэну, что эта информация правдива только в том случае, если не существует «грандиозного заговора», в рамках которого эту информацию скрыли даже от президента США.

Зона 51 давно ассоциируется с инопланетными технологиями и неподтвержденными наблюдениями НЛО (неопознанных летающих объектов). Однако правительство США официально признало существование базы только в 2013 году. Предположительно, это испытательный полигон для передовых военных самолетов.

Комментарии Обамы прозвучали на фоне растущего интереса к неопознанным аномальным явлениям (НАЯ). Пентагон создал Управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO) для расследования случаев наблюдения НЛО, а Конгресс принял законы, обязывающие правительство раскрывать больше информации об этих инцидентах.