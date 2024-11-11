"Обалдеть вы смелые" — На видео попало, как три лося перекрыли движение под Браславом

🎥 Видео

Опубликовано: 11.11.2024 11:23 , Обновлено: 11.11.2024

Один из пользователей TikTok опубликовал видео "очередной встречи" с лосями на дороге около Браслава в Витебской области. Во время движения очевидцы запечатлели момент, как на проезжую часть вышли сразу трое животных. Судя по всему, это была лосиха с лосятами. Рогатые не спешили уходить и тем самым заблокировали дорогу.

Дело было в пятницу, 8 ноября. На объездной дороге на Урбаны, как отметил автор ролика, проезжую часть перекрыли сразу трое лосей. Водитель побоялась дать газу, опасаясь, что животные набросятся, однако после сигнала навстречу едущего автомобиля рогатые медленно, но сошли с дороги. В итоге всё закончилось благополучно и никто не пострадал.

“Обалдеть вы смелые”, — написал под роликом кто-то из белорусов. Другой добавил: “Это, конечно, красиво, но ночью их увидеть страшно”.