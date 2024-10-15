«Ну и что это?» - В Telegram появились стикеры с главой МИД Беларуси

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Опубликовано: 15.10.2024 13:16 , Обновлено: 15.10.2024

В Telegram-канале "Глас МИДа", связанном с белорусским внешнеполитическим ведомством, показали стикерпак с главой министерства Максимом Рыженковым. Посмотрели, в каких ситуациях предложили использовать те или иные стикеры.

При “нежелательных вопросах, требующих немедленного ответа”, посоветовали использовать стикер с надписью “Тут думать надо!”:

“Отвечая на сообщение, писать «Привет», «Чего надо» уже устарело, есть другой нужный стикер - «Мое почтение», - предложили в “Глас МИДа”.

А вот что, по мнению источника, можно использовать в домовых чатах, если хочется нецензурно ответить:

“Целый ряд идиоматических выражений типа «какого лешего», «с какой стати» и «на …» можно заменить стикером «Ну и что это?”, - добавили в Telegram-канале “Глас МИДа”

Ну, и еще несколько стикеров с Максимом Рыженковым:

[info_b]Скачать стикерпак можно по этой ссылке.[/info_b]