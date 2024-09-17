"Новый вид апокалипсиса" - В TikTok показали огромное стадо оленей под Гомелем. Но пользователи засомневались
Белоруска поделилась в TikТok видео с огромным стадом пятнистых оленей, которых, по её заверениям, обнаружила под Гомелем. Некоторые пользователи не поверили в реальность видео, а другие предположили, что видео сняли в другой регионе.
Роли с огромным стадом оленей на опуке за несколько дней собрало более полумиллиона просмотров. Многие пользователи восхитились масштабом и красотой животных, но нашлись и те, кто усомнился, что видео было действительно снято под Гомелем.
“Скорее всего они пришли из Могилёвской области. Я их там видел. На них ещё там аллигатор охотился”, - не поверил кто-то.
“Я видел такое же видео с надписью, что это Могилёв. Так где это было на самом деле?”, - задался вопросом один из пользователей.
К слову, некоторые комментаторы сошлись во мнении, что съёмка действительно произошла в Могилёвской области.
“Это Могилёвский зоосад. Экскурсия на маленьком поезде. Как-то ещё зубр не попал в кадр”, - узнал локацию один из белорусов”
“Эти милые создания сожрали на даче зимой все яблони и туи. Их очень много развелось”, - рассказал другой комментатор.
“У нас в Витебской области тоже их очень много. Ходят везде спокойно”, - написала ещё одна подписчица.
“Это новый вид апокалипсиса”, - высказался ещё один комментатор.