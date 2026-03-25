Новый российский спутник передал первые снимки Земли. Почему совсем не голубая?

Опубликовано: 25.03.2026 20:13 , Обновлено: 25.03.2026

Роскосмос сообщил, что новый российский метеорологический спутник «Электро‑Л» № 5 передал первые снимки на Землю. Он был выведен на орбиту 12 февраля с казахстанского космодрома Байконур.

«Космический аппарат, запущенный 12 февраля с Байконура, успешно достиг заданной точки стояния на геостационарной орбите высотой около 36 тысяч километров над экватором. Первые снимки с многозонального сканирующего устройства охватывают акваторию Индийского океана и все континенты, кроме Северной и Южной Америки», — сообщили в «Роскосмосе».

Снимок Земли, присланный российским спутником, разительно отличается от привычных. На нем не так много голубого цвета, море выглядит почти черным, зато континенты — зеленые и коричневые.

На самом деле Земля не поменяла цвет. Цветовая гамма отличается из-за технологии съемки и целей, для которых создан спутник. Сканирующее устройство российского спутника работает в нескольких диапазонах: видимом и инфракрасном (ИК). На опубликованном снимке, по всей видимости, данные из разных каналов (включая ближний инфракрасный) объединяются в одно изображение.

А те «идеально голубые» снимки, которые появляются в СМИ и публикуются NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США), проходят перед этим серьезную цифровую обработку. Ретушеры часто убирают дымку, корректируют цвета, чтобы они соответствовали человеческому глазу («true color»).

Что касается почти черного океана на российском снимке, то это результат того, что вода почти полностью поглощает солнечный свет в определенных диапазонах (особенно в ИК), которые важны для метеорологов. Для физика или метеоролога получается идеальный контраст: сразу видно, где вода, а где суша или облака.

Таким образом, на фото — результат «технического» зрения. Это не фотография в привычном смысле слова, а визуализация данных.

Российский спутник «Электро‑Л» находится в точке стояния на геостационарной орбите высотой около 36 тысяч километров над экватором. С помощью снимков спутника в России надеются составлять прогнозы земной и «космической» погоды, а также проводить оперативный мониторинг территорий на предмет пожаров, наводнений, последствий землетрясений, извержений вулканов и других ЧС (чрезвычайных ситуаций).

Кстати, если бы мы смотрели в иллюминатор с высоты 36 000 км, Земля все равно казалась бы вам голубой из-за рассеивания света в атмосфере (релеевское рассеяние).