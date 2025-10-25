Новость о запрете тарелок для супа в Евросоюзе вызвала переполох

Опубликовано: 25.10.2025 12:16 , Обновлено: 25.10.2025

Абсурдная история недавно всколыхнула пользователей интернета в Евросоюзе, особенно в Чехии. Сообщения в соцсетях и рассылка письма по электронной почте утверждали: с 2026 года ЕС введет запрет на большие суповые тарелки диаметром свыше 21 сантиметра в целях «сокращения пищевых отходов, уменьшения углеродного следа и достижения климатических целей».

Всё началось в июле 2025 года на популярной чешской блог-платформе Médium.cz. Статью о запрете тарелок опубликовал блог под названием Švejkovinky, который специализируется на сатире и юморе в стиле знаменитого бравого солдата Швейка.

[inf]Прямо в описании своего профиля «Швейковинки» ясно предупреждают, что весь их контент — это сатира, и информация в статьях не основана на правде.[/inf]

Сама статья была написана в классическом сатирическом ключе. В ней с серьезным видом приводились «обоснования» для запрета: борьба с пищевыми отходами, снижение углеродного следа и достижение климатических целей.

Для большей убедительности автор добавил деталь о том, что министерство сельского хозяйства Чехии, возможно, рассмотрит исключение для тарелок для гуляша, так как для этого блюда необходим широкий край, чтобы положить кнедлик.

Как шутка превратилась в «факт»

Однако многие пользователи не обратили внимания на сатирический подтекст статьи. Шутка вырвалась за пределы блога и начала жить своей жизнью.

Согласно данным из базы рассылки писем Thenidiel новость быстро распространилась в виде массовой рассылки писем, которые насчитывали примерно 16 000 сообщений. Авторы писем представляли новость как «очередную бессмысленную директиву Брюсселя».

Впрочем, даже читатели самого сатирического блога на Médium.cz, оставляли гневные комментарии, не обращая внимания на предупреждение, что новость - просто юморная. Некоторые всерьез выражали страх, что «чиновники придут к ним на кухню», другие гневно писали, что «этого так не оставят».

Еврокомиссия — исполнительный орган ЕС — никогда не разрабатывала, не предлагала и даже не обсуждала подобных нормативных актов, касающихся размера суповых тарелок.

Реальные экологические инициативы ЕС направлены на сокращение одноразового пластика, развитие перерабатывающей промышленности и поддержку «зеленых» технологий. Регулирование размеров кухонной посуды граждан не входит и никогда не входило в повестку дня органов Евросоюза. Во всяком случае пока…