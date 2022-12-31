Новогодние приметы: эта еда на столе принесет вам деньги. А почему нельзя выбрасывать мусор 1 января?

Опубликовано: 31.12.2022 12:00 , Обновлено: 30.12.2022

Дата наступления нового года несколько раз менялась в прошлом, однако после введения римским императором Юлием Цезарем юлианского календаря первым днем ​​года стало 1 января. Новый год не обязательно должен быть посвящен только новогодним решениям. С 1 января связан ряд суеверий, поговорок и обычаев, которым следовали уже наши предки.

Согласно суевериям, ход следующего года зависит от того, на какой день приходится Новый год. Если праздник выпадает на:

Понедельник — нас ждет суровая зима, сырая весна, наводнения и болезни;

Вторник — еще более суровая зима, но урожайный год;

Среду — прошлый год был благоприятен с обилием вина, а с медом будет неурожай;

Четверг — предвещает мягкую зиму, ветреную весну, знойное лето и приятную осень, изобилие фруктов и хороший урожай зерна,

Пятницу — сулит глазные болезни и войну в наступающем году;

Субботу — много фруктов, мало зерна;

Воскресенье — принесет мягкую зиму, благодатную весну и ветреное лето.

Чечевица и свиное рыло

Чечевица не должна отсутствовать на вашей тарелке в Новый год. Это символ изобилия и денег. Сколько зерен у вас на тарелке, сколько денег у вас будет в следующем году. Кое-где указано, что вместо чечевицы также может быть горох, манка или рис.

Из мяса выберите свинину или говядину. Если выбираете свинину, добавьте свиное рыло, которое, по поверью, символизирует удачу.

И наоборот, избегайте домашней птицы, такой как утка или курица, так как ваша удача может улететь в наступающем году. Также следует избегать зайцев и кроликов, чтобы удача не убежала, и ловить рыбу, чтобы удача не уплыла в новом году.

Одним из обычаев является также выпекание зернышка гороха на Новый год. Тому, кто найдет зернышко в своем кусочке, того в году ждет необычайная удача.

Обычай есть в полночь на удачу хрен с яблоками также известен, восходящий к XIX веку.

Стирка и развешивание белья, одалживание денег и уборка

Говорят, что любой, кто постирает одежду 1 января, а затем повесит ее, станет причиной смерти близкого члена семьи или привлечет большое несчастье.

В Новый год избегайте уборки, чтобы не вымести из дома свою удачу, и уж точно не выносите из дома ничего, даже мусор, потому что дома вам чего-то будет не хватать на весь следующий год.

1 января мы никому не должны давать взаймы или давать деньги. Этот человек лишит вас ваших финансов только на следующие 12 месяцев. Но и самим брать их нельзя, иначе будет безденежье на весь будущий год.

Визиты: Молодой человек, девушка, старуха, ребенок

Считалось, что если юноша или девушка пришли в гости первыми, это означало удачу. Если приходила старуха, она приносила с собой ссоры. Визит ребенка символизировал любовь. Одним словом, появление в доме кого-то молодого означало хороший знак для всего дома.

Злые и добрые духи

Одно суеверие гласит, что если после полуночи посыпать дом солью, то вы отгоните злых духов. Если вы нальете немного вина из окна, вас посетят добрые духи, которые будут охранять вас в течение всего года.

Даже шумные празднования с фейерверками имеют связь с древними традициями. Наши предки использовали кнут для изгнания злых духов.