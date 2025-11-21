Норвежский лосось, белорусская «ёлка» и ланкийский чайник с «Мисс Вселенной» набрали десятки миллионов просмотров

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Опубликовано: 21.11.2025 11:00 , Обновлено: 21.11.2025

В Таиланде подошёл к концу конкурс «Мисс Вселенная - 2025». Победа в этом году досталась 25-летней представительнице Мексики Фатиме Бош. Однако в социальных сетях уже который день обсуждают не столько кандидатуры мировых красавиц и даже не скандалы, которые преследовали организаторов конкурса в этом году, а выступления участниц в самой яркой номинации - конкурсе национальных костюмов. Видео с выступлениями участниц в стилизованных под национальные мотивы костюмах уже набрали десятки миллионов просмотров. Собрали самые яркие из них.

На официальной страничке организаторов конкурса “Мисс Вселенная” выложили проходку каждой участницы в костюме, который должен был проиллюстрировать национальную самобытность страны.

Больше всего просмотров - больше 9,6 млн - собрала участница из Норвегии Леонора Лисглимт-Рёдланд. Она просто ошеломила публику, появившись на сцене в образе огромного лосося. И это не была лёгкая стилизация, образ, в котором бы угадывался намёк на главную промысловую рыбу, с которой ассоциируется у многих Норвегия.

В начале проходки перед зрителями в буквальном смысле предстал огромный ростовой костюм рыбы, с мерцающей серебристой чешуёй, плавниками и рыбной головой, за которой скрывалось лицо конкурсантки. Лишь позднее модель расстегнула вшитую изнутри костюма молнию, “выпотрошив” лосося: сама Леонора предстала в полупрозрачном боди, серебристых сапогах, а “внутренности” рыбного костюма, как и полагалось, были нежного лососевого цвета.

Это не единственный экстравагантный стилизованный костюм, в котором в этот вечер появлялись на сцене конкурсантки. Так, представительница Шри-Ланки облачилась в огромный чайник, представительницу Венесуэлы сопровождали черепахи, конкурсантка из Чехии вышла на сцену с головой оленя, а из Эстонии - с головой волка.

Настоящий фурор произвела и конкурсантка из Кыргызстана, которая вышла на сцену в образе золотого беркута. Наряд был выполнен в золотых и бронзовых тонах, с огромными крыльями, инкрустированными перьями и декоративными элементами.

Впрочем, не только блёстками и крыльями пытались привлечь к себе внимание участницы “Мисс Вселенной”. Кто-то взвалил на плечи гитару, кто-то распушил хвост аки павлин, кто-то притащил с собой целую “группу поддержки” в виде тотемных масок. В общем, на сцене был бразильский карнавал на максималках.

Участница из Великобритании даже не выдержала такого накала страстей и, неосторожно оступившись, упала в самом начале своего выступления. Впрочем, она достойно завершила свой номер, как нив чём ни бывало.

Беларусь, которую в этом году представляла Алена Кучерук, на фоне некоторых участниц, выглядела довольно скромно. Её национальный костюм, над которым белорусский дизайнер Дмитрий Титушкин трудился два месяца, был выполнен в цветах белорусского герба и флага, а на голове белорусской участницы красовалась корона из золотых пшеничных колосьев.

Комментаторы в Threads в костюму белоруски подошли весьма критично. Кто-то окрестил само платье “ёлкой”, а корону - “русским кокошником”, а кто-то усмотрел в костюме “среднеазиатский вайб” и даже “тайское” влияние, посетовав на недостаток “белорусской аутентичности”.

Впрочем, были и те, кто наряд белорусской представительницы оценил высоко.

“Яркая девушка, красивый костюм, я думаю, живьём он смотрится бесподобно”, - дала свою оценку одна из участниц дискуссии.

А вот проходка Фатимы Бош, которой по итогам конкурса и досталась корона и титул “Мисс Вселенной”, действительно, напоминал бразильский карнавал, с которым многие комментаторы неизменно сравнивали нынешний конкурс национального костюма.