"Ночью с лосями перепутать можно" - Белоруска показала необычные скульптуры коров под Брасловом

🎥 Видео

Опубликовано: 20.08.2024 12:36 , Обновлено: 20.08.2024

Пользовательница TikTok поделилась видео с необычными скульптурами, сделанными из подручных материалов, которые обнаружила под Браславом.

Белоруска, проезжая мимо агрогородка Иказнь в Брасловском районе, заметила необычные арт-объекты. На лужайке “паслись” три коровы, сделанные из обрезков дощатой ламели.

“Честно сказать я впервые такое вижу. Но мне понравилось. Это пример того, как из простых вещей можно сделать красоту”, - высказалась автор видеоролика.

Комментаторы заметили, что скульптуры коров стоят в этом месте уже очень давно.

“Такие коровки были установлены 10 лет назад в самом центре. Было интересно наблюдать”, - рассказала автору видео одна из пользовательниц.

“А ночью как необычно. Едешь, и глаза у них светятся”, - поделилась наблюдением ещё одна девушка.