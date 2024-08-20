"Ночью с лосями перепутать можно" - Белоруска показала необычные скульптуры коров под Брасловом
Пользовательница TikTok поделилась видео с необычными скульптурами, сделанными из подручных материалов, которые обнаружила под Браславом.
Белоруска, проезжая мимо агрогородка Иказнь в Брасловском районе, заметила необычные арт-объекты. На лужайке “паслись” три коровы, сделанные из обрезков дощатой ламели.
“Честно сказать я впервые такое вижу. Но мне понравилось. Это пример того, как из простых вещей можно сделать красоту”, - высказалась автор видеоролика.
Комментаторы заметили, что скульптуры коров стоят в этом месте уже очень давно.
“Такие коровки были установлены 10 лет назад в самом центре. Было интересно наблюдать”, - рассказала автору видео одна из пользовательниц.
“А ночью как необычно. Едешь, и глаза у них светятся”, - поделилась наблюдением ещё одна девушка.
“Ночью пугают, с лосями перепутать можно. А те парни серьёзные. Ломятся через дорогу в самый неожиданный момент”, - высказался ещё один белорус.