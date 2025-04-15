"Ничего себе!" - Работницы слуцкого предприятия похвастались подарками на Пасху

🎥 Видео

Опубликовано: 15.04.2025 19:09 , Обновлено: 15.04.2025

Работницы Слуцкого сыродельного комбината опубликовали в TikTok видео, где похвастались подарками от своего предприятия на Пасху. Конечно, это были разнообразные продукты, и немало. Комментаторы стали завидовать.

“Это на два человека. Куличи, масло, сметана, помазка, несколько видов колбас, майонез, десерт творожный, сметана, колбасный сыр, твердый, ветчина, мяско вкусное, творог”, - перечислила автор одного ролика. Сколько всего килограммов продуктов подарило предприятие, сказать сложно.

На втором видео набор почти такой же: колбасы, сыры (колбасные и твердые), сметана, ветчина, масло, творог, намазка на хлеб, есть еще йогурты, сахар, батоны (или хлеб).

“Ничего себе!” - удивилась комментаторша первого ролика.

“Круто!” - позавидовал другой.

Еще одна пользовательница TikTok сообщила, что едет в гости на лакомства: “Еду”.

“А нам кукиш”, - поделилась комментаторша, не уточнив, где работает.