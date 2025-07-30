"Ни один не уступил" - Белоруска пожаловалась на пассажиров маршрутки. Ей ответили, что сама нарушила

Опубликовано: 30.07.2025 17:22 , Обновлено: 30.07.2025

Белоруска опубликовала видео в TikTok, в котором пожаловалась на поведение пассажиров маршрутки. По всей видимости, тема зацепила пользователей. За несколько часов ролик набрал более 170 тыс. просмотров и более тысячи комментариев. В обсуждении многие назвали, что нарушила сама автор.

“Ситуация в белорусских маршрутках. За час езды ни один из мужчин не уступил место беременной женщине с двумя детьми”, — написала белоруска и показала, предположительно, тех самых пассажиров. При этом непонятно, имела она ввиду себя или кого-то другого.

В комментариях под роликом многие написали, что в маршрутках проезд стоя запрещен и что надо было ждать другую маршрутку. На что автор видео ответила, что “когда заходишь, не совсем видно, что нет мест”.

“Количество проданных билетов в маршрутке должно соответствовать количеству сидячих мест. Все претензии к перевозчику”, — написал один из зрителей и, судя по лайкам, с ним согласились почти 2 тыс. человек.

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Отметим, что согласно пункту 181.3 Правил дорожного движения, “запрещается перевозить пассажиров сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства”.

Также в п. 173 прописано, что “при перевозке пассажиров фактическая масса транспортного средства не должна превышать технически допустимую общую массу транспортного средства, установленную изготовителем”.

Кроме того, в Международной ассоциации перевозчиков (МАП) ранее заявляли, что микроавтобусы (те же самые маршрутки) “не предназначены для перевозки стоящих пассажиров”.

“Там попросту нет нормальных условий для этого. Авария, резкий маневр или торможение могут привести к тому, что люди начнут падать на пол или друг на друга. Они могут пострадать сами, а также причинить увечья другим пассажирам”, — отмечали специалисты. [/info_b]

Еще один пользователь выразил такое мнение: “Не помню что бы в маршрутке, надо было уступать место. Я например не хочу ехать в автобусе, что бы меня толкали. Тогда я оплачиваю и еду на маршрутном такси, что бы ехать сидя. От того, что кто-то вперся в переполненную маршрутку, да еще и с детьми, моей вины нет. Извините”.

Кто-то заявил, что ехать стоя беременной женщине с двумя детьми “это ее личный выбор” и “все вопросы к отцу детей, а не к посторонним мужчинам”.

Однако некоторые, наоборот, поддержали автора видео.

“Не воспринимайте этих «вам никто не должен ничего». […] Есть просто воспитание, есть настоящие мужчины, а не мамочкины хлюпики”, — выразила мнение одна девушка.

“Забудьте по поводу культуры со стороны мужчин и молодёжи. Когда самим плохо или когда они станут родителями, только тогда поймут”, — высказалась другая.

“Беременные женщины с детьми вызывают сонливость у “мужчин”в любом транспорте. Мне уступали только бабушки и беременные))))” — написала еще одна.