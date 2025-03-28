"Ни людей, ни машин" - В TikTok показали пустынный "китайский город" под Минском

🎥 Видео

Опубликовано: 28.03.2025 14:19 , Обновлено: 28.03.2025

Белорусы сняли на видео в TikTok "пугающий город" под Минском, на улицах которого не видно ни одного человека или машины. В комментариях некоторые пользователи также отметили, что им также "было страшно немного" при посещении. Но удивились далеко не все.

Авторы видео утверждают, что приехали туда в “один из самых оживленных для любого города дней — в воскресенье”, часов в 16-17.

“Пустые улицы, ни людей, ни машин. Мы даже испугались, потому что никого не встретили. Ни транспорта, ни работников”, — рассказали путешественники в ролике под од мистическую песню Hoist the Colours из фильма Пираты карибского моря.

Также белорусы отметили, что из Минска они “словно переместились в китайский город с иероглифами и необыбной архитектурой”.

Кроме того, по словам авторов видео, они “почувствовали себя блогером Хавьером из 2027”.

[info_b]Речь идет об испанском тиктокере, который завоевал популярность после того как заявил, что он снимает видео из 2027 года. Никнейм «путешественника во времени» — @ unicosobreviviente, что с испанского переводится как «единственный выживший». В описании его профиля сказано: «Меня зовут Хавьер, и я один во всем мире».[/info_b]

“Интересно, там всегда так? Было довольно странно и немного страшно ощущать себя одним во всём городе, словно делаешь что-то запрещенное??”, — поделились авторы под видео.

На самом деле, видео сняли в индустриальном парке “Великий камень”, что находится в Смолевичском районе недалеко от национального аэропорта и в 25 км от самого Минска. Это особая экономическая зона, созданная согласно межправительственному соглашению между Беларусью и Китаем. Основную часть территории занимает производственная зона, которая включает зону промышленности и зону для инженерных объектов.

[info_b]Там сосредоточены производственные компании, готовые производственные помещения для аренды или приобретения в частную собственность, а также инженерные сооружения, магистральные сети, сети электроснабжения, водоснабжения и т.д.[/info_b]

В комментариях под роликом пользователи также отметили некоторую загадочность этого места.

“В темноте прикольно смотреть на садящиеся самолёты. Кажется, что пришельцы на НЛО прилетели”, — поделился один из белорусов.

“Great Stone. Мёртвый город. Прям страшно немного. Был там три раза”, — отметил ощущения от поездки второй.

“Ой, мы тоже как то заехали? подумали, что куда то не туда и сейчас нас остановят?”, — рассказал третий.

Однако некоторых ролик не удивил.

“Естественно там никого нет, там в основном промзона и один жилой дом в начале”, — заявил пользователь.

“Всегда так”, — написал другой.

“Потому что все работают”, — выразил мнение третий.