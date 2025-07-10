Парень сделал предложение своей девушке перед извергающимся вулканом

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Опубликовано: 10.07.2025 12:32 , Обновлено: 12.08.2025

Предложение руки и сердца – один из самых волнительных моментов в жизни, и выбор места может сделать его поистине незабываемым. Однако одна пара превзошла все ожидания, устроив романтический момент в экстремальных условиях.

Всё произошло у подножия Килауэа – одного из самых активных вулканов на Гавайях. Метеоролог Маркус Хустедде опустился на колено перед своей возлюбленной Оливией, чтобы задать главный вопрос.

“Вчера я сделал предложение своей давней девушке. Она сказала “да”! Это был поистине уникальный опыт – сделать это перед лицом Килауэа. Спасибо природе за этот момент!” – сообщил Маркус в Instagram.

Пользователи соцсетей активно обсуждали этот необычный момент. Среди комментариев под постом Маркуса выделились такие:

“Ты умеешь поддерживать огонь, Марк! Поздравляю тебя и Оливию!”

“Это так дико и захватывающе! Какое эпичное предложение!”

“Нет ничего более эпичного, чем это!”

Сам Маркус, судя по всему, доволен – его романтический порыв не только увенчался успехом, но и стал вирусным.