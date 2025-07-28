"Нельзя там кота так оставлять" — В Бресте заметили сразу четырех лис

🎥 Видео

Опубликовано: 28.07.2025 15:53 , Обновлено: 28.07.2025

В Бресте возле 5-го форта сняли на видео сразу четырех лис. В комментариях под роликом, выложенном в TikTok, многие высказали опасение за жизнь людей и кота, который тоже был рядом.

На видео видно четырех лисиц, которые бегают возле людей и нюхают асфальт. В ролике также фигурирует и настороженный кот, у которого при виде диких животных выгнулась спина и вздыбилась шерсть.

Судя по всему, лисы не побоялись ни людей, ни их транспорт, ни кошку.

В комментариях многие люди выказали опасение, что рыжие могут быть бешеными или просто напасть на домашнее животное.

“Нельзя там кота так оставлять - задерут влёгкую (”, — написал один из пользователей под видео.

“Бешеные ?” — выразил уверенность второй.

“Коты могут подцепить бешенство, если не привиты”, — предупредил третий.

“Да там они все местные, я их знаю?”, — написал четвертый.

Еще кто-то заявил, что “коты лисят наоборот обижают на форту, лисята там почти ручные, а кошка их гоняет. Конкуренция за еду”.

Также некоторые написали, что на видео — лисята, “они пока дурные, не боятся людей”.