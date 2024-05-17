Нейросеть показала, как могли бы выглядеть Юлий Цезарь, император Нерон и другие римские правители

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Опубликовано: 17.05.2024 15:40 , Обновлено: 17.05.2024

В TikTok показали видео с портретами римских правителей и политиков, сгенерированных нейросетью. Искусственный интеллект создал их на основе существующих памятников и бюстов.

Видеоролик с реконструкцией лиц римских императоров и политиков, сделанной нейросетью, собрал в TikТok уже более 2 млн. просмотров.

Среди героев, над которыми поработал ИИ, оказались Юлий Цезарь, Император Нерон, Тиберий, Марк Аврелий, Константин I Великий и другие. Нейросеть сумела смоделировать достаточно реалистичные портреты исторических персонажей, хотя некоторые пользователи соцсети усомнились в правдоподобности цвета глаз и волос, которые выбрала программа.

“Мне интересно почему почти все древнеримские лидеры оказались светловолосые или шатены, но никак не брюнеты, как настоящие итальянцы”, - задался вопросом один из пользователей соцсети.

“В то время знать была из ариев, древние индо европейцы в основном были светловолосые и голубоглазые”, - ответил один из комментаторов.

“Августо был блондином с голубыми глазами и румяным. Вот как описывает его Тацит, Тиберий был высокого роста с зелеными глазами, Нерон был рыжим, Луций Вер был блондином. Так что всё неплохо”, - не согласился с претензиями большинства кто-то.