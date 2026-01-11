«Не знаю, откуда взялись силы»: белорус спас женщину из упавшей в ледяную воду машины в Эйндховене

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Опубликовано: 11.01.2026 16:54 , Обновлено: 11.01.2026

Он ни секунды не колебался, увидев в пятницу утром в канале Эйндховена машину с водителем внутри. Недолго думая, 34-летний белорус Дмитрий Вербицкий прыгнул в ледяную воду.

«Я не знаю, откуда у меня взялись силы, я просто сделал это», — рассказал белорус после своего героического поступка местным СМИ.

Инцидент произошел на канале Каналдейк-Зюйд в Эйндховене, где в пятницу, 9 января, утром женщина въехала на своей машине в ледяную воду. Дмитрий Вербицкий, проживающий неподалеку, немедленно прыгнул в водоем, чтобы достать женщину из машины.

По его словам, сначала он услышал звук, похожий на удар пластика о лед. Когда он пошел проверить, что происходит, все стало очевидным.

«Я увидел женщину в машине. Она кричала: „Помогите, помогите!“ Поэтому, недолго думая, я бросился ей на помощь и нырнул в воду», — рассказал белорус, передает Hart van Nederland.

Ему удалось освободить женщину из автомобиля и вытащить на сушу, где другие прохожие уже помогли дальше. В ожидании скорой и спасателей их расположили в хозяйственном магазине поблизости.

На вопрос, что ему нужно после столь героического поступка, он лишь ответил: «Душ, чай и отдых».

Местные жители оценили поступок эмигранта из Беларуси и даже предложили выдать ему голландский паспорт.

«Совершенно очевидно, что этот человек — настоящий герой, учитывая женщину, которую он спас. Что нам с этим делать? Помните, как во Франции беженец спас младенца и в знак благодарности президент сделал его французом? Поэтому я хочу пойти дальше и выдать ему голландский паспорт вместо вида на жительство. Такие люди, как он, независимо от их происхождения, обогащают наше общество», — написал один из комментаторов к статье в местном издании.