Не разговариваете со своей кошкой? Вот 4 причины, почему нужно начать

Опубликовано: 23.01.2023 07:29 , Обновлено: 21.01.2023

Вы когда-нибудь разговаривали со своей кошкой? Некоторый считают такое поведение странным, ведь животное якобы ничего не понимает. Однако специалисты не сомневаются, что общение с домашним питомцем пойдет на пользу и ему, и вам. На это есть целых четыре причины.

Эксперты не сомневаются, что мурлыка не только слушает, но и, вероятно, понимает больше, чем мы думаем. И дело вовсе не в словах, а в эмоциях — кошка умеет их читать исходя из громкости и тона нашего голоса. И она не остается к ним равнодушным.

«Думайте о разговоре с кошкой, как о разговоре с любимым человеком или другом: вы можете выразить все свои эмоции — хорошие, плохие— и они все равно будут любить вас. Единственное, что вам нужно помнить, это то, что не тема разговора, а ваше выражение лица влияет на чувства вашего питомца , — объяснил Даниэль Форши, доктор психологических наук и лицензированный клинический социальный работник.

С кошкой стоит поговорить, потому что это выгодно обеим сторонам.

Укрепление связи

В первую очередь укрепляется связь между питомцем и его хозяином — они оба учатся правильно интерпретировать сигналы, посылаемые друг друг. Чем чаще человек будет нежно и мило разговаривать с кошкой, тем увереннее она будет в том, что о нем действительно заботятся и будут защищать от различных опасностей.

Вы начнете понимать кошку…

Кошка часто «отвечает» на наши слова — в основном невербально, но также и мяуканием. Если долгое время разговаривать со своим животным, можно начать понимать его по тону.

Например, вам будет легче определить, голодна ли кошка, или у нее что-то болит. Часто бывает, что у кошек даже меняется голос, когда они себя плохо чувствуют. Хозяин сразу заметит, если что-то изменилось.

…а кошка вас

Когда часто повторяются похожие слова, сопровождающиеся теми же жестами, кошка может понять, что примерно вы ей говорите. Тогда она будет реагировать в соответствии с ситуацией.

Например, не стоит отвечать на мяукание кошки ночью. Так она поймет, что в это время вас тревожить не нужно.

Разговоры, которые… лечат

Ученые придерживаются мнения, что разговоры человека и кошки полезны для здоровья — они помогают снизить уровень стресса, уменьшить чувство одиночества и просто улучшить настроение.

Кошки — внимательные слушатели! Ваш мурлыка, возможно, не сможет разобраться в хитросплетениях вашего последнего проекта на работе, но радость в вашем голосе или, наоборот, усталость, «написанную» на вашем лице, питомец точно уловит.