«Не рассчитывали, что столько будет» — Белорусы собрали целую охапку сморчков в конце марта. Где?
Грибной сезон в Беларуси вовсю стартовал, по крайней мере, в части Брестской области. Пользовательница TikTok под ником @diana_abdyllaeva опубликовала видео от 31 марта, на котором продемонстрировала внушительный «улов» первых весенних грибов — сморчков.
На кадрах виден отворот кофты мужчины, набитый свежими сморчками. Рядом автор видео держит ещё один увесистый пакет.
«Не рассчитывали, конечно, что столько будет!» — слышен голос за кадром, выдающий приятное удивление от такого обилия.
В комментариях тут же посыпались вопросы и удивлённые возгласы:
«Это где уже сезон начался?» — поинтересовались, судя по всему, грибники из других регионов.
Ответ не заставил себя ждать: «В Бресте». Автор позже уточнила, что грибы были собраны примерно в «50 км от Бреста», но точное место раскрывать отказалась.
Видимо, успеху брестчан явно поспособствовала погода: «Им нужно тепло и влага. У нас все условия уже».
При этом другие комментаторы заверили, что такая удача улыбнулась не везде даже в Брестской области: «Ивацевичи пусто пока».
«Вчера в сторону Пружан съездила. Совсем пусто. Брест уже весь цветёт и зазеленел — а там ещё нет».
Не обошлось и без вечного вопроса о съедобности дикорастущих грибов:
«Вы их едите? У нас их много, но я боюсь их есть», — призналась одна из пользовательниц.
На что получила уверенный ответ: «Очень зря! Обалденно вкусные грибы».
Так что пока одни белорусы ещё только готовят корзинки, другие уже открыли сезон с впечатляющим результатом.