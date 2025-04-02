🎥 Видео

Опубликовано: 02.04.2025 18:11 , Обновлено: 02.04.2025

Грибной сезон в Беларуси вовсю стартовал, по крайней мере, в части Брестской области. Пользовательница TikTok под ником @diana_abdyllaeva опубликовала видео от 31 марта, на котором продемонстрировала внушительный «улов» первых весенних грибов — сморчков.

На кадрах виден отворот кофты мужчины, набитый свежими сморчками. Рядом автор видео держит ещё один увесистый пакет.

«Не рассчитывали, конечно, что столько будет!» — слышен голос за кадром, выдающий приятное удивление от такого обилия.

В комментариях тут же посыпались вопросы и удивлённые возгласы:

«Это где уже сезон начался?» — поинтересовались, судя по всему, грибники из других регионов.

Ответ не заставил себя ждать: «В Бресте». Автор позже уточнила, что грибы были собраны примерно в «50 км от Бреста», но точное место раскрывать отказалась.

Видимо, успеху брестчан явно поспособствовала погода: «Им нужно тепло и влага. У нас все условия уже».

При этом другие комментаторы заверили, что такая удача улыбнулась не везде даже в Брестской области: «Ивацевичи пусто пока».

«Вчера в сторону Пружан съездила. Совсем пусто. Брест уже весь цветёт и зазеленел — а там ещё нет».

Не обошлось и без вечного вопроса о съедобности дикорастущих грибов:

«Вы их едите? У нас их много, но я боюсь их есть», — призналась одна из пользовательниц.

На что получила уверенный ответ: «Очень зря! Обалденно вкусные грибы».

Так что пока одни белорусы ещё только готовят корзинки, другие уже открыли сезон с впечатляющим результатом.