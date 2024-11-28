"Не думала, что зимой бывает" - В TikTok показали, как выглядит снеговая гроза

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Опубликовано: 28.11.2024 15:51 , Обновлено: 28.11.2024

Раскатистая гроза со вспышками молний — зрелище, которое у большинства ассоциируется с весной и летом, но уж точно не с зимой. Однако оказывается, что существует снеговая гроза. Это редкое метеорологическое явление снял на видео и показал один из пользователей TikTok.

Снеговая или снежная гроза — это достаточно редкое атмосферное явление, которое характеризуется одновременным выпадением снега и грозовой активностью, включая гром и молнии. Увидеть снеговую грозу удаётся немногим, ведь обычно она зарождается в более тёплое время года вместе с дождями. Однако снеговая гроза может происходить и в условиях сильного похолодания.

Интересно, что сам термин “снежная гроза” чаще используется научным сообществом, а не метеорологами. Если что-то подобное происходит с погодой, это обычно освещают как ливневые дожди, снегопады и грозы.

Во время снеговой грозы вместо ливневого дождя выпадает ливневой снег, ледяной дождь или ледяная крупа. По статистике, в мире увидеть такое удаётся примерно 5-6 раз в год.

Пользователь с ником lkim.ig запечатлел снеговую грозу на видео в заснеженной Корее и опубликовал ролик в TikTok.

Многие комментаторы удивились увиденному и признались, что не подозревали, что грозу можно увидеть в такую погоду.

“Не думала, что она вообще зимой бывает”, - призналась одна из пользовательниц под видео.

“Несколько раз ночью видел и слышал, думал, показалось! До этого никогда такого не видел”, - написал другой пользователь.

“Было как-то в феврале гроза. Офигели знатно”, - признался другой комментатор.

Нашлись и те, кого увиденное не удивило. Оказалось, что в некоторых регионах жители становились свидетелями снеговой грозы чаще других.

“Это не редкое явление. Часто зимой такое бывает”, - написал кто-то.