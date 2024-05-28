"Не дождалась Царевича, в Турцию рванула" - В TikTok видео с полётом "лягушки-путешественницы" породило множество шуток

🎥 Видео

Опубликовано: 28.05.2024 17:16 , Обновлено: 28.05.2024

В TikTok завирусилось видео с поймавшим лягушку соколом. Птица пронесла земноводное над водоёмом и породила множество шутливых комментариев в соцсети. Зарисовку сравнили с сюжетом из знаменитого мультфильма.

Несмотря на, вероятно, трагический исход такого путешествия для земноводного, пользователи соцсети не смогли воздержаться от шуток. Многие комментаторы сравнили полёт сокола и лягушки с сюжетом из знаменитой русской сказки “Лягушка-путешественница” и провели

“В детстве про неё читал, но тогда она с утками путешествовала”, - написал один из пользователей, а другой добавил, что эта серия больше походит на “триллер”.

“Какое доброе видео, птица показывает лягушке её пруд с высоты!”, - пошутил ещё один пользователей и собрал больше 2500 тысяч просмотров.

“Не дождалась царевича, в Турцию рванула”, - выдали ещё одну версию в комментариях

“Фильм “Последний полет”. 2024. в ролях: Г. Жабовски, С. Орлан”, - написал один из комментаторов.

“Лягушка напоследок…I believe I can fly…”, - подобрал саундтрек ещё один пользователь под видео.

“Авиасэйлз- билет в один конец”, - не удержался ещё кто-то.