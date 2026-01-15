НЦЗПД призвал белорусов не верить в заработок 180 рублей в день на "инвестициях"

🎥 Видео

Опубликовано: 15.01.2026 15:17 , Обновлено: 15.01.2026

Национальный центр защиты персональных данных (НЦЗПД) призвал белорусов осторожно относиться к рекламе, даже если в ней используется образ Президента Беларуси. В качестве примера там показали один из последних дипфейков.

На видео, сгенерированном с помощью искусственного интеллекта, используется внешний образ и голос Александра Лукашенко. Дипфейк заявляет, что те белорусы, которые “ещё не слышали”, могут воспользоваться возможностью инвестировать в некий “ГазИнвест”, чтобы зарабатывать 180 рублей в сутки или до 4 000 в месяц.

На видео зрителей побуждают перейти по фишинговой ссылке.