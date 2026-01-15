НЦЗПД призвал белорусов не верить в заработок 180 рублей в день на "инвестициях"
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Национальный центр защиты персональных данных (НЦЗПД) призвал белорусов осторожно относиться к рекламе, даже если в ней используется образ Президента Беларуси. В качестве примера там показали один из последних дипфейков.
На видео, сгенерированном с помощью искусственного интеллекта, используется внешний образ и голос Александра Лукашенко. Дипфейк заявляет, что те белорусы, которые “ещё не слышали”, могут воспользоваться возможностью инвестировать в некий “ГазИнвест”, чтобы зарабатывать 180 рублей в сутки или до 4 000 в месяц.
На видео зрителей побуждают перейти по фишинговой ссылке.
“Будьте осторожны, не переходите по подозрительным ссылкам и обязательно предупредите родных и близких!” — сообщили в НЦЗПД.
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