Названы самые большие города в мире. В самом маленьком из них в 2,5 раза больше жителей, чем в Беларуси

Опубликовано: 04.12.2025 10:03 , Обновлено: 04.12.2025

Организация объединённых наций (ООН) обновила статистику по самым крупным городам в мире. Оказалось, что в самом маленьком городе из первой десятки мировых мегаполисов проживает в 2,5 раза больше людей, чем во всей Беларуси.

Новый рейтинг мегаполисов мира представлен в отчётеООН “Перспективы мировой урбанизации к 2025 году. За последние 23 лет топ-10 самых густонаселённых городов мира претерпел значительные изменения, в том числе, в нём сменился лидер.

Если в 2000 году крупнейшим мегаполисом считался японский Токио, то в этом году первое место заняла столица другого государства Юго-Восточной Азии - Джакарта, Индонезия. По данным ООН, там сейчас проживает более 41,9 млн человек, тогда как в японской столице - “всего” 33,4 млн человек. Опустился Токио в рейтинге сразу на третье место не из-за сокращения населения - цифра с начала этого века как-раз таки подросла, на 3 миллиона. Однако в других азиатских мегаполисах прирост населения оказался куда более значительным.

Так, население Джакарты, которая получила статус самого крупного мегаполиса мира, за четверть века выросло в 1,6 раза - с 25,6 до 41,9 млн человек. Население Дакки (столица Бангладеш) за это время и вовсе удвоилось - с 17,4 до 36,6 млн человек, что обеспечило городу второе место в рейтинге.

При этом, по мнению аналитиков ООН, в следующие 25 лет можно ожидать, что японская столица продолжит стремительно опускаться в рейтинге за счёт быстрого прироста населения в других развивающихся азиатских мегаполисах. В итоге эксперты прогнозируют Токио в 2050 году всего лишь седьмое место, а лидерство пророчат Дакке.

Впрочем, пока точный подсчёт населения в этой стране - задача не из простых. Бангладеш остаётся одной из самых бедных, хоть и самых густонаселённых стран мира. ВВП на душу населения там, по некоторым данным, составляет всего 2500 долларов США.

В целом же топ-10 мировых мегаполисов в 2025 году выглядит следующим образом:

Джакарта, Индонезия - более 41,9 млн человек, Дакка, Бангладеш - почти 36,6 млн человек, Токио, Япония - 33,4 млн человек, Нью-Дели, Индия - 30,2 млн человек, Шанхай, Китай - 29,6 млн человек, Гуанчжоу, Китай - 27,5 млн человек, Каир, Египет -25,6 млн человек, Манила, Филиппины - 24,7 млн человек, Калькутта, Индия - 22,6 млн человек, Сеул, Южная Корея - почти 22,5 млн человек.

Таким образом, 9 из 10 самых густонаселенных городов находятся в Азии, а в самом маленьком мировом мегаполисе проживает в 2,5 раза больше человек, чем во всей Беларуси.

Согласно общему прогнозу ООН, в ближайшие 25 лет тенденция к ускорению урбанизации в мире не прекратится. Уже сейчас в городах проживает порядка 45% населения.