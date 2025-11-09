«Здесь можно жить вечно» - Анализ ДНК показал, что семья немца живёт в одной деревне уже 3000 лет

Опубликовано: 09.11.2025 17:21 , Обновлено: 09.11.2025

«Мы всегда считались старожилами», — скромно рассказал Манфред Хухтхаузен из маленькой деревушки Фёрсте в Гарце. Но то, что он узнал несколько лет назад, потрясло его до глубины души. Оказалось, его семья живет в этих местах не просто давно, а невероятно, фантастически давно — с Бронзового века.

Всё началось с костей. В 1980 году археологи нашли в рядом Лихтенштейнской пещере настоящую усыпальницу возрастом 3000 лет — 4200 фрагментов костей около 60 человек. От младенцев до стариков. Рядом лежали бронзовые украшения, оружие и следы погребальных костров.

«Это было не просто кладбище, а место последнего путешествия в загробный мир», — объясняет доктор Бригитте Мориц, директор музея HöhlenErlebnisZentrum. Умерших сначала хоронили, а потом переносили кости в эту пещеру для проведения особых ритуалов.

ДНК-детектив: письмо, которое изменило всё

Главный прорыв случился в 2007 году. Учёные из Гёттингенского университета смогли расшифровать древнюю ДНК найденных останков. Чтобы найти потомков, они предложили жителям Фёрсте сдать образцы слюны. Манфред Хухтхаузен был одним из 120 добровольцев.

«Через девять месяцев я получил письмо. Там было написано: «Вы — один из тех из пещеры». Я подумал, это ошибка!» — вспоминает мужчина. Ошибки не было. Его ДНК совпала с генетическим материалом людей, живших за 1000 лет до нашей эры. 120 поколений одной семьи на одном месте.

Загадочные торговцы «белым золотом»

Учёные многое узнали о древних Хухтхаузенах. На их костях нет следов тяжёлого труда или ранений. Значит, это были не простые крестьяне.

«Вероятно, они были торговцами солью, «белым золотом» того времени», — говорит доктор Мориц. В Гарце были идеальные условия для выпаривания соли из солёных источников. Это было прибыльное и уважаемое дело.

Благодаря анализу ДНК учёные даже восстановили их облик: они были похожи на современных жителей региона — такие же светлокожие.

У Манфреда двое сыновей, и один из них остался жить в родной деревне, продолжая многовековую традицию семьи.

«Здесь так красиво, что здесь можно жить вечно», — с улыбкой рассказал Хухтхаузен. И для его семьи это не просто красивые слова, а доказанный наукой факт. Его род не просто живёт в Германии — он является её неотъемлемой частью на протяжении трёх тысячелетий.