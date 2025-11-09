Загадочный межзвездный объект 3I/ATLAS показал сложную систему «двигателей»

Опубликовано: 09.11.2025 09:31 , Обновлено: 09.11.2025

Межзвёздный объект 3I/ATLAS, пролетающий через нашу Солнечную систему, преподнёс учёным новую загадку. Наблюдения, проведённые 8 ноября 2025 года, выявили сложную систему из как минимум семи струй, исходящих из ядра объекта.

Особый интерес вызывает то, что некоторые из этих струй направлены в сторону Солнца — явление, крайне редко наблюдаемое у обычных комет.

Как отметил известный астрофизик из Гарварда Ави Леб, эта сложная картина выбросов ставит под вопрос природу объекта. Загадка усугубляется тем, что ранее астрономы зафиксировали аномальное ускорение 3I/ATLAS, не объяснимое одной лишь гравитацией Солнца. Лаборатория реактивного движения NASA (JPL) также подтвердила, что траектория объекта не может быть объяснена гравитацией.

Леб обратил внимание на тот факт, что ранее 3I/ATLAS, по данным наблюдений, словно повернулся на бок. Учёный сравнил это с корректировкой курса с помощью ракетного двигателя. Объяснить такое поведение в рамках природного явления сложно: для этого комете пришлось бы потерять более 13% своей массы, выпустив гигантские струи газа.

Однако во время того манёвра столь мощных выбросов зафиксировано не было, что и вызывало недоумение. Теперь же, когда сложная сеть струй наконец обнаружена, загадка стала ещё сложнее. С одной стороны, это объясняет ускорение, но с другой — ставит новый вопрос: почему выбросы имеют такую необычную, многократную структуру?

В своей статье Леб указывает, что технологические двигатели могли бы обеспечить аналогичный эффект, выбрасывая меньше топлива, но с гораздо более высокой скоростью.

Ученые пока не могут с уверенностью сказать, что представляет собой 3I/ATLAS. Является ли он просто странной кометой с необычными запасами льда на поверхности? Или мы впервые в истории наблюдаем за работой двигателей межзвездного корабля?

Гарвардский профессор, возглавляющий проект Galileo по поиску техносигнатур, отмечает, что 3I/ATLAS демонстрирует по меньшей мере 10 аномальных признаков, которые, по его мнению, могут указывать на искусственное происхождение и поведение, невиданное ни у одной известной кометы. Специалисты NASA, в свою очередь, полагают, что 3I/ATLAS — это естественная, хотя и очень необычная комета.

«Пока давайте просто наслаждаться этим зрелищем. В конце концов, картинка стоит тысячи слов», — предложил Ави Леб.