Японские ученые выяснили, какие люди живут дольше – полные или худые

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Опубликовано: 26.01.2023 07:00 , Обновлено: 25.01.2023

Японские ученые провели длительное исследование, в котором выяснили, какие люди живут дольше в зависимости от веса — полные или худые. Ответ может вас удивить.

Специалисты проводили исследование примерно 10 лет. Они наблюдали за 350 000 жителями Японии, которым в среднем было более 40 лет.

Перед проведением эксперимента эксперты выдвинули три гипотезы:

риск смерти ниже всего у людей с нормальным весом;

риск смерти ниже всего у людей с весом чуть ниже стандартного;

риск смерти ниже всего у людей с весом немного выше стандартного.

Так, спустя 10 лет ученые подтвердили третью гипотезу, о чем сообщили в статье на Nikkei Asian Review.

Глава медицинской корпорации «Юсекай» Дзюн Сасаки заявил: «Главное в старости — это просто много есть. Лучше быть толстым, чем худым». Он объяснил это тем, что люди боятся ожирения из-за возможного проявления артеросклероза. Однако, по его словам, эта болезни все равно прогрессирует, поэтому в ее профилактике нет такого же смысла, как в молодости.

В то же время Сасаки отметил, что вес чуть выше стандартного помогает избежать других проблем в старости — хрупкости, снижения физической и психической жизнеспособности, уменьшения мышечной силы, когнитивных функций и так далее. Что, в свою очередь, повышает риск смерти.

[info_b]Однако, отметим, что ожирение вредно для здоровья. Оно может привести к высокому давлению и, как следствие, к инсульту и инфаркту.[/info_b]

К слову, по данным Всемирной организации здравоохранения за 2020 год Япония является страной с наибольшей общей продолжительностью жизни. Там она составила в среднем 84.3 года. Ученые объяснили это тем, что в стране снизился уровень смертей от инсульта, рака желудка, туберкулеза и пневмонии.

Кстати, в 2021 году американские ученые Университета штата Огайо пришли к такому же выводы, как и японцы. Они заявили, что лишний вес помогает прожить дольше, но при условии, если он набран в зрелые годы и не переходит в ожирение.