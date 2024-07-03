Ядро Земли стало вращаться в другую сторону и замедлилось. Чем это грозит людям?

Опубликовано: 03.07.2024 12:31 , Обновлено: 03.07.2024

Под поверхностью Земли на глубине в 2900 километров находится внутренне ядро Земли. Оно почти такое же большое, как Луна и такое же горячее, как поверхность Солнца. Ядро помогает поддерживать магнитное поле планеты, которое защищает от космического излучения. Оказалось, оно стало крутиться в другую сторону.

Полученные учёными данные свидетельствуют о том, что примерно в 2010 году ядро изменило направление своего вращения по сравнению с поверхностью Земли — явление, называемое “откат”. Также сейчас ядро вращается медленнее, чем до сдвига.

“Мы видим, что это действительно происходит, в то время как примерно половина сообщества какое-то время не верила ни одному из этих исследований”, - пожаловался изданию Business Insider Джон Видейл, исследователь и профессор наук о Земле в Университете Южной Калифорнии.

Исследовательская группа проанализировала и сравнила сейсмограммы более чем 100 повторяющихся землетрясений, произошедших в период с 1991 по 2023 год на Южных Сандвичевых островах в южной части Атлантического океана.

[inf]Повторяющиеся землетрясения - это сейсмические события почти одинаковой магнитуды, которые происходят почти в одном и том же месте, вдоль одного и того же разлома. Сейсмическая энергия - один из немногих способов изучения внутреннего ядра. Ведь энергетические волны всегда распространятются от поверхности через мантию к ядру и обратно, где ученые могут их обнаружить и измерить.[/inf]

“Мы можем видеть изменения в осциллограммах сейсмограмм по мере движения внутреннего ядра”, - сказал профессор Видейл в интервью BBC. По его словам, подход авторов исследования предлагает “наиболее убедительные на сегодняшний день доказательства” того, что происходит “откат” ядра, сообщила команда в статье, опубликованной 12 июня 2024 года в рецензируемом журнале Nature.

Однако, даже если мы можем с большей уверенностью сказать, что ядро начало вращаться в обратную сторону и замедлилось, ученым трудно рассчитать точную скорость вращения или то, что в первую очередь вызвало откат.

Исследователи заявили в статье, что, скорее всего, необычное поведение ядра Земли связано с каким-то сопротивлением или трением о верхние слои планеты или гравитационным воздействием мантии Земли.

Что ждать землянам от разворота земного ядра?

Впрочем, не стоит вспоминать сюжет фильма 2003 года “Земное ядро: Бросок в преисподнюю”, где землянам предрекли катастрофические последствия в виде падающих с неба мертвых птиц или солнечных ожогов, от которых кожа за считанные секунды покрывается волдырями.

Самое важное последствие, которое бы мы могли ощутить на поверхности планеты, — это более длинные сутки. Но речь идёт о миллисекундах.