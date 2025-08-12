В Польше нашли следы животных возрастом 400 млн лет

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Опубликовано: 12.08.2025 14:57 , Обновлено: 12.08.2025

Польские учёные сделали открытие, заставляющее по-новому взглянуть на происхождение жизни на Земле. Изучая окаменелости в Свентокшиских горах, они обнаружили древнейшие в мире следы передвижения позвоночных по суше, определив, какое животное первым в истории попыталось переселиться из водных глубин на сушу.

Открытие принадлежит учёным из Польского геологического института и Ягеллонского университета. Результаты их научной работы на днях было опубликовано в престижном научном журнале Scientific Reports.

Исследователям удалось обнаружить следовую дорожку, получившую название Reptanichnus acutori (от латинского “ползающий пионер”), в разрезе небольших заброшенных песчаниковых карьерах в деревнях Уязд и Копец, в центральной части Свентокшиских гор, примерно в 190 км к югу от Варшавы.

На фото - исследуемый слой песчаника с косой слоистостью (образец в полевых условиях).

Следовая дорожка, сохранившаяся в песчаниках, образовавшихся в прибрежной морской среде, состояла из элементов, демонстрирующих различную морфологию: отпечатки плавников предположительно двоякодышащей рыбы, сложная запись движения, свидетельствующая о волочении тела, отпечатки самого тела, хвоста и даже морды, которой животное “закреплялось” за грунт, чтобы подтянуть остальное тело.

Следы передвижения первых позвоночных, заселивших сушу, учёные обнаруживали и ранее. Чаще всего подобные следовые окаменелости находят в Европе, есть пример такой находки из Австралии. Однако самые древние на сегодняшний день следы были обнаружены именно в Польше.

Возраст окаменелых следов ползучих рыб девонского периода, которые изучали польские учёные, как оказалось, превышает 400 миллионов лет . Это говорит о том, что двоякодышащие рыбы предприняли первые попытки выйти из воды примерно на 10 миллионов лет раньше, чем победители этой эволюционной гонки – четвероногие.

















Исследователи выяснили, что девонские рыбы почти всегда зарывали морду в ил, наклоняя её влево. Учёные считают, что это свидетельствует о доминировании правого полушария мозга, то есть, по сути, это древнейшее свидетельство леворукости у позвоночных. Таким образом, эволюционно леворукость возникла раньше, чем праворукость, преобладающая у современных людей, сделали вывод исследователи.

Визуализация девонских рыб / Польский геологический институт, рисунок Я. Залевского

В Польском геологическом институте пояснили, что окаменелостям удалось прекрасно сохраниться в течение стольких миллионов лет благодаря слою вулканического пепла (туфа), который практически сразу же покрыл следы, защитив их от разрушения.

“Находка из Свентокшиских гор свидетельствует о том, что эволюция практически одновременно испытывала различные способы адаптации к жизни на суше как минимум у двух групп животных. Это открытие документирует самую раннюю из известных стадий этой адаптации у позвоночных”, — сделали вывод исследователи из Польского геологического института.

Кстати, двоякодышащие рыбы, обладающих как жаберным, так и лёгочным дыханием, всё ещё существуют. Их называют “живыми ископаемыми”. На данный момент известно о существовании 6 видов двоякодышащих рыб: австралийский рогозуб, четыре вида африканских протоптеров и южноамериканский чешуйчатник.