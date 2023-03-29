В НАН Беларуси пообещали сделать АЭС на колесах. Зачем?

Опубликовано: 29.03.2023 17:02 , Обновлено: 29.03.2023

Глава президиума Национальной академии наук (НАН) Владимир Гусаков 29 марта заявил, что белорусские ученые планируют разработать передвижные атомные электростанции.

«Да, есть идея вернуться к созданию мобильных ядерных станций. Документация сохранилась, группа создана, идет работа над восстановлением уникального изобретения», — передает его слова Sputnik.

Зачем возвращаться к созданию передвижных АЭС, Гусаков не уточнил.

Отметим, что еще в 1970-х в БССР выпустили два комплекта передвижной атомной электростанции, одна из которых даже успела пройти испытание. Их уничтожили после Чернобыльской аварии в 1986 году.

[info_b]Речь идет о «Памир», «Памир-630Д» — передвижной атомной электростанции, размещенной на автомобильном шасси. Ее разработали в Институте ядерной энергетики АН БССР (ИЯЭ АН БССР), генеральным конструктором был В. Б. Нестеренко.

Электрический пуск первого реактора ПАЭС «Памир» состоялся 24 ноября 1985 года, испытания продолжались до сентября 1986 года. Экспериментальный образец отработал в общей сложности на разных режимах нагрузки порядка 3500 часов. Установку дважды выводили на проектную мощность.

В качестве одной из главных причин остановки работ по проекту была названа «недостаточная научная обоснованность выбора теплоносителя».

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Кроме того, по словам Гусакова, белорусские ученые работают над созданием исследовательского реактора «для задач более практического характера — обеспечения безопасности БелАЭС».

К слову, в РФ еще в 2015 году обещали, что к 2020 году для российских военных создадут мобильные атомные энергостанции. А точнее, опытный образец малогабаритного атомного источника энергии на колесной или санной платформе. Однако о реализации проекта информации нет.