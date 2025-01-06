В Кении на деревню прямо из космоса упало металлическое кольцо весом 500 кг. Как объяснили учёные?

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Опубликовано: 06.01.2025 16:09 , Обновлено: 06.01.2025

В Кении власти провели расследование после того, как в деревне на юге страны упал металлический объект, предположительно являющийся частью ракеты. Как сообщило Кенийское космическое агентство (KSA), 30 декабря в деревне Мукуку, округ Макуени, упало металлическое кольцо диаметром около 2.5 м и весом около 500 кг.

Предварительный анализ космического агентства показал, что «упавший объект является разделительным кольцом от ракеты-носителя», которые обычно сгорают при входе в атмосферу Земли или падают над необитаемыми территориями. KSA заявило, что это «единичный случай, который агентство расследует и примет меры».

Также в KSA подчеркнули, что упавший объект не представляет угрозы для общественной безопасности, и поблагодарили жителей деревни за оперативную реакцию и оповещение властей, [link href=“https://www.cbsnews.com/news/space-debris-reportedly-crashes-village-kenya/” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] CBS News.