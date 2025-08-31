В Бресте с помощью пожарных машин и гидроциклов «спасали озеро»

🎥 Видео

Опубликовано: 31.08.2025 18:24 , Обновлено: 31.08.2025

В Бресте на озере Вычулки городские службы провели операцию по спасению рыбы от замора из-за нехватки кислорода в воде. Об этом сообщил Telegram-канал Брестского горисполкома.

Как сообщил источник, для недопущения гибели рыбы и «спасения озера» решили провести аэрацию — принудительное насыщение воды кислородом.

Фото: t.me/brestgik

Фото: t.me/brestgik





К работам привлекли оборудование и технику Брестского городского управления МЧС, областной инспекции охраны животного и растительного мира, а также жилищно-коммунальных служб.

[inf]Выбрасываемые струи воды и волны увеличивают площадь контакта воды с воздухом. Благодаря этому вода активно насыщается кислородом из атмосферы.[/inf]

Власти заверили, что ситуация находится «под постоянным контролем».

К спасательной операции присоединился и капитан местного гандбольного клуба «Мешков Брест», игрок сборной Беларуси Вячеслав Шумак. Спортсмен приехал насыщать воду кислородом с помощью гидроцикла.

Замор рыбы — это массовая гибель водных обитателей, которая происходит из-за резкого снижения концентрации растворённого в воде кислорода. Такое явление часто происходит в жаркую погоду, когда вода сильно прогревается и «зацветает», что приводит к дефициту кислорода.

Городские власти также обратились к горожанам с просьбой о помощи. Владельцев водных мотоциклов пригласили приехать к озеру, чтобы «провести время с пользой для природы».