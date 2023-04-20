В Австралии нашли грибы, «поедающие» пластик. Это как?

Опубликовано: 20.04.2023 11:44 , Обновлено: 20.04.2023

Местные ученые обнаружили два вида грибов, «способных поедать прочный пластик». Как показали эксперименты в лаборатории, «за 90 дней они уничтожили 25-27% пластика, а на полную «утилизацию» им потребовалось 140 дней».

Латинское название этих видов грибов – Aspergillus terreus и Engyodontium album.

Как же это происходит на практике? Эксперименты показали, что «два гриба вместе разлагают гранулы и тонкие пленки полипропилена, а также полипропиленовые листы с алюминиевым покрытием». Но пока точный механизм этого процесса все еще «остается неизвестным».

По мнению ученых-исследователей, эти грибы «разделяют материал на простые молекулы, которые затем поглощают».

Как сообщает Sciencealert, группа австралийских ученых во главе с аспиранткой Амирой Фарзаной Самат назвала свою работу «важной ступенькой» в разработке практических биологических способов переработки пластиковых отходов.

Ведь, как известно, «на полипропилен приходится примерно треть всех пластиковых отходов в мире». Из него изготавливают, в том числе, крышки для бутылок, пищевые контейнеры.

Ранее ученые считали, что для разложения полипропилена в природе могут потребоваться сотни лет. А теперь этот процесс могут существенно ускорить австралийские грибы.

Кстати, они, как утверждают ученые, – не единственные в своем роде. За последние годы в мире обнаружили более 400 микроорганизмов, которые также могут “переваривать” пластик.

Как отметил микробиолог Ди Картер из Университета Сиднея, “некоторые грибы могут разлагать такие вечные “вечные химикаты”, как PFAS, но это процесс медленный и пока недостаточно изученный».