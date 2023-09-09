В Академии наук Беларуси пообещали "довольно скоро" посетить спутники Юпитера. Это как?

Опубликовано: 09.09.2023 19:33 , Обновлено: 09.09.2023

Заведующий Центром "Квантовая оптика и квантовая информатика" НАН Беларуси Сергей Килин заявил, что экспедиции на спутники Юпитера произойдут "довольно скоро", благодаря в том числе Беларуси. А ещё поделился гипотезой, что некая космическая цивилизация "построила такой щит-пустоту, чтобы мы с ней не увидели друг друга".

Представитель НАН РБ упомянул планы Беларуси в освоении спутников Юпитера.

“В планах землян - посещение спутников Юпитера, освоение Луны. Уверен, что это произойдет довольно скоро, ведь Россия, КНР и Беларусь уже подписали соглашение по ее освоению”, - поделился оптимизмом белорусский учёный, передает Белта. Что делает Беларусь для скорейшего визита на один из спутников Юпитера, представитель НАН РБ не уточнил.

Зато в интервью для издания “7 дней” он объяснил нахождение нашей галактики “Млечный путь” на краю войда - большой космической пустоты - возможными действиями космической инопланетной “протоцивилизации”. А потом белорусский учёный сделал прогноз, что земляне тоже смогут стать “суперцивилизацией”.

Но Сергей Килин отверг возможность помощи инопланетян, потому их “нет” ни на Земле, ни на обратной стороне Луны. “…хочу расстроить: та локация хорошо изучена и сотни раз сфотографирована. Там инопланетян и их следов также нет”, - был категоричен белорусский физик.

По мнению ученого, искусственный интеллект станет тем помощником, кто поможет человечеству достичь высот “суперцивилизации”. “Уже сегодня он сильнее, масштабнее, чем люди”, - заявил Сергей Килин, добавив, что ИИ может находить “решение задач самоорганизующегося и самовоспроизводящегося робота”.

Кто планирует миссии к спутникам Юпитера?

На данный момент к спутникам Юпитера оправилась европейская миссия Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE). Это автоматическая межпланетная станция Европейского космического агентства для изучения системы Юпитера, главным образом — спутников Ганимеда, Европы и Каллисто на предмет наличия у этих лун подповерхностных океанов жидкой воды.

В октябре 2024 года США планируют запустить космический аппарат Europa Clipper для детального изучения спутника Европа.

Китай планирует в районе 2030 года отправить миссию “Тяньвэнь-4” с целью исследования Юпитера и его спутника Каллисто.

Россия ещё в 2019 году отложила на “неопределенный срок” разработку “Лаплас-П” “из-за недостатка финансирования и отсутствия радиационно-стойкой электроники” российского производства. Миссия планировалась даже с посадкой на Ганимеде.