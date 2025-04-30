Учёный предупредил, что советский аппарат, отправленный к Венере 53 года назад, рухнет на Землю. Где?

Опубликовано: 30.04.2025 10:08 , Обновлено: 30.04.2025

Советский космический аппарат «Космос-482», отправленный к Венере вернётся на Землю. Это произойдет спустя 53 года после старта. Миссия была провалена, и космический корабль так и не покинул окрестности Земли.

И вот спустя 53 года после запуска зонд вновь оказался на первых полосах газет. Планируется, что в ближайшие недели посадочный модуль «Космос-482» выполнит неуправляемый маневр возвращения на Землю. где он упадет - неизвестно.

Марко Лангбрук, голландский специалист по отслеживанию спутников, говорит, что существует высокая вероятность того, что венерианский посадочный модуль, все еще находящийся на орбите, вскоре столкнется с Землей. Предполагается, что это произойдет во второй половине мая.

“Поскольку этот посадочный модуль был построен с учетом суровой атмосферы Венеры, есть все основания полагать, что он переживет возвращение в атмосферу невредимым”, - заявил Марко Лангбрук.

[inf]Ранее американский эксперт Джонатан Макдауэлл заявлял, что падение аппарата может произойти в любой точке земного шара до середины 2020-х годов. «Шансы, что объект упадет на кого-нибудь, составляют 1 к 10 000. Учитывая его плотность, инертность и отсутствие ядерных материалов, нет причин для серьёзных опасений», — написал Макдауэлл.[/inf]

Модуль большой, весит почти 500 килограммов . Кроме того, его конструкция очень прочная. В конце концов, предполагалось, что он должен пережить попадание в адскую атмосферу Венеры. Поэтому он может не сгореть полностью в атмосфере, а его фрагменты упадут на Землю.

Миссия «Космос-482» началась 31 марта 1972 года. СССР запустил аппарат, который должен был полететь на Венеру, на которую должен был быть сброшен высокопрочный посадочный модуль. Цель так и не была достигнута.

Советский зонд столкнулся с проблемами во время запуска и так и не покинул околоземную орбиту. Причиной катастрофы стало преждевременное отключение разгонного блока. Было установлено, что это произошло из-за неправильно установленного таймера. После взлета ракета развалилась на четыре фрагмента, два из которых упали над Эшбертоном, Новая Зеландия. Это произошло всего через два дня после запуска. Однако спускаемый аппарат остался на орбите.

В итоге, вся миссия получила обозначение «Космос 482». Это была обычная практика для советских миссий, которые оставались на околоземной орбите.