Учёные в США совершили термоядерный прорыв

Опубликовано: 12.12.2022 22:29 , Обновлено: 12.12.2022

В США учёные смогли провести контролируемую реакцию термоядерного синтеза, в результате которой получили больше энергии, чем потратили. Об этом сообщил телеканал CNN. Если данные подтвердятся официально, то это станет настоящим прорывом в науке и приблизит будущее, где человечество не будет зависеть от газа, нефти, дров и угля.

Событие произошло на Национальной установке по воспламенению в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса в Калифорнии (на фото выше ее центральная камера, где и происходит реакция). Министерство энергетики США официально должно объявить о прорыве во вторник.

«Результат эксперимента — огромный шаг в многолетнем стремлении высвободить бесконечный источник чистой энергии, который мог бы помочь покончить с зависимостью от ископаемого топлива. Исследователи десятилетиями пытались воссоздать термоядерный синтез, воспроизведя синтез, который питает Солнце”, - сообщил телеканал.

Тремоядерный синтез происходит, когда два или более атома сливаются в один больший, процесс, который генерирует огромное количество энергии в виде тепла. Ученые по всему миру медленно продвигались к прорыву, используя различные методы, чтобы попытаться достичь одной и той же цели. И вот исследователи США достигли момента, когда поддержание термоядерной реакции не потребовало энергии больше, чем она сама вырабатывала.

“Это примерно то, что требуется, чтобы вскипятить 10 чайников воды, - сказал Джереми Читтенден, содиректор Центра исследований инерциального синтеза в Имперском колледже в Лондоне. - Чтобы превратить это в электростанцию, нам нужно добиться большего прироста энергии – нам нужно, чтобы ее было значительно больше”. Однако, сам факт успешного эксперимента значительно повлияет на исследования.